🎥 Manchester City moet al vroeg met tien man verder na zeer domme rode kaart voor doelman Ederson

Op dit moment speelt Manchester City op het veld van Wolverhampton. Het was al een moeilijke verplaatsing, maar het is enkele minuten geleden nog moeilijker geworden, want Manchester moet meer dan 70 minuten met tien man spelen.

Ederson heeft namelijk na twaalf minuten spelen al een rode kaart gekregen. Hij maakte buiten de zestien een fout op Jota. Het is slecht nieuws voor de Engelse topclub, want daardoor hebben ze Aguero moeten opofferen. Claudio Bravo staat nu in doel. Het verschil tussen Manchester City en leider Liverpool bedraagt momenteel dertien punten, maar als ze vandaag punten laten liggen, lijkt de titelstrijd al helemaal gespeeld. Bekijk hieronder de fout van Ederson: ⚽️ Wolves vs Manchester City | Ederson (RED CARD!) 12' #WOLMCI pic.twitter.com/nfUgt9cauz — D9INE (@D9INE_PREMIER) 27 december 2019