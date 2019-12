Komt KV Oostende snel met goed nieuws rond nieuwe investeerder? "Hopelijk kort na Nieuwjaar nieuws"

Vrijdagavond verloor KV Oostende met 5-0 op het veld van Sporting Charleroi en besloot coach Kare Ingebrigtsen om te verkassen naar APOEL Nicosia. Toch lijkt er ook goed nieuws te komen voor de Kustploeg.

Volgens voorzitter Frank Dierckens zit KV Oostende momenteel om de tafel met een nieuwe geldschieter: "We voeren verregaande gesprekken met een nieuwe investeerder. Het gaat zeker niet om een overname, ik blijf ook voorzitter. De licentie komt in orde. Ik zie geen enkel probleem", liet Dierckens weten bij Het Laatste Nieuws.

Na Nieuwjaar hoopt de voorzitter om met nieuws naar buiten te kunnen treden. Oostende kan wat extra financiële middelen in elk geval goed gebruiken. De club zit nog steeds in een conflict met Anderlecht-voorzitter Marc Coucke over de huur van één van de tribunes.