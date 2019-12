Nederlandse bondscoach trekt met vertrouwen naar het EK en bestempelt België als topfavoriet

Over een half jaar begint het EK, het eerste dat in zo veel verschillende landen wordt gehouden. Nederland is een van de gastlanden. Bondscoach Ronald Koeman blikt met vertrouwen vooruit naar het eerste grote toernooi voor Nederland sinds het WK van 2014

Nederland speelt dus thuis tijdens de groepsfase en dat is al een voordeel. "Wij zijn voor niemand bang. We hebben bewezen dat we van iedereen kunnen winnen en moeten vooral naar onszelf kijken. Ik denk niet dat ploegen graag tegen ons komen te spelen. Maar als je een EK of WK wil winnen, moet alles kloppen en passen, en moet iedereen top zijn", verklaarde Ronald Koeman, de bondscoach van Oranje, bij Voetbal International.

Volgens hem komen er heel wat landen in aanmerking voor de eindzege. "Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk... Portugal komt altijd ver. Kroatië is een vechtploeg, maar als ik een favoriet moet noemen, dan is het België. Dat heeft een streepje voor, het moet voor de Belgen nu echt gebeuren met deze lichting. En ze hebben de ervaring van toernooien, wij nog niet", besloot hij.