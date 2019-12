Batshuayi begint ook laatste wedstrijd van het jaar op de bank, twee wissels bij Arsenal

In Engeland raast koning voetbal ook in de eindejaarsperiode onverminderd door. Beide teams speelden donderdag nog, maar moeten vandaag al opnieuw aan de bak.

Bij Arsenal komen Chambers en Guendouzi in de plaats van Sokratis en Xhaka. Bij Chelsea begint Batshuayi andermaal op de bank.

Chelsea staat met een jonge ploeg op een degelijke vierde plaats. Arsenal staat pas twaalfde.

Our 11 to face Arsenal ! 👊 Thoughts? #ARSCHE pic.twitter.com/esDslvgNaF

🚨 Two changes from Boxing Day



➡️ Chambers, Guendouzi

⬅️ Sokratis, Xhaka#ARSCHE