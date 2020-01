OFFICIEEL: ex-coach Union en RWDM trekt naar Luik

Ook in 2020 gaat de geruchtenmolen rustig verder lopen wat betreft coaches en spelers, zoveel is duidelijk. Een eerste nieuwe trainer is alvast gevonden voor het nieuwe jaar.

Drazen Brncic is de nieuwe coach van FC Liège. Dat heeft de Luikse club zelf bekendgemaakt middels een persbericht. Van Brussel naar Luik Brncic wordt donderdag 2 januari voorgesteld aan de pers in Luik. Eerder dit seizoen werd de ex-coach van onder meer Union, Seraing en Patro Eisden na een bekermatch in augustus ontslagen door RWDM. Hij stond op een shortlist om Felice Mazzu op te volgen bij Charleroi en verklaarde ons in een interview ooit graag op het hoogste niveau trainer te willen zijn, maar in 2020 zal hij eerst en vooral FC Liège in Eerste Amateurklasse moeten houden. De club staat voorlopig amper dertiende.