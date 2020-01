'Tottenham, Inter en Napoli vechten voor handtekening van Vertonghen, maar Ajax mengt zich én trekt sentimentele kaart'

Jan Vertonghen heeft de touwtjes stevig in handen. De Rode Duivel weigert al maanden een contractverlenging bij Tottenham Horspur. De buitenlandse clubs staan in de rij. En er is een opvallende naam bijgekomen.

Het contract van Jan Vertonghen loopt in juni af. Dat wil zeggen dat SuperJan vrij is om vandaag of morgen een voorakkoord te tekenen bij een nieuwe club. SSC Napoli en Internazionale FC liggen alvast op vinkenslag. Maar Het Laatste Nieuws weet dat ook AFC Ajax in de dans gesprongen. De Ajacieden vrezen op financiële limieten - lees: het loon van Vertonghen is te hoog - te botsen, maar trekken de sentimentele kaart. Te vroeg of niet? Ajax maakte er de voorbije seizoenen de gewoonte van om ex-sterkhouders terug te halen om de jongeren bij te staan. Vertonghen maakte er overigens nooit een geheim van dat hij zijn carrière in Amsterdam wil afsluiten. Maar is het nog niet te vroeg voor hem?