Habib Habibou op weg naar de uitgang bij Sporting Lokeren: spits kon zich nooit doorzetten op Daknam

Habib Habibou is op weg naar de uitgang bij Sporting Lokeren. De aanvaller mag niet mee op stage naar Nederland. Habibou speelde nog maar vier maanden bij Lokeren, maar het werd nooit een succesverhaal.

De spits heeft al mooie tijden beleefd in België, maar zijn periode bij Lokeren is er één om snel te vergeten. Hij speelde vier maanden bij de club en daarin stond hij maar twee keer in de basis. Hij viel acht keer in. Hij kon ook maar één keer scoren en het was via een penalty.

Habibou hoopte bij Lokeren zijn oude vorm terug te vinden, want de laatste jaren ging het ook niet goed voor de spits. Toch maakte hij geen goede beurt. De supporters van Lokeren waren ook niet tevreden over de aanvaller en over zijn werklust.

Stijn Vreven lijkt dus zijn kern verder te verkleinen. Eerder moesten Said, Symons, Marzo, Nzinga en Mitrea al naar de B-kern. Sporting Lokeren staat laatste in 1B en ze mogen voorlopig ook geen nieuwe transfers doen.