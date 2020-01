OFFICIEEL: Voormalig wonderkind keert na bijna duizend dagen terug naar de Premier League

Rodwell was ‘The Next Big Thing’, maar nadat Manchester City hem voor vijftien miljoen euro overnam, ging het bergaf. Afgelopen zomer werd zijn contract bij tweedeklasser Blackburn verbroken. Nu heeft hij eindelijk een nieuwe club beet.

Rodwell gaat voor Sheffield United spelen. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen bij de verrassende nummer acht uit de Premier League.

Everton → Manchester City → Sunderland → Blackburn Rovers → Sheffield United.



Jack Rodwell's last Premier League appearance was 957 days ago and his last win in the competition was 1063 days ago, in February 2017. ⏮ pic.twitter.com/MOWVeCzEAx