Bayern plukt 'karatedoelman' Nübel gratis weg bij Schalke 04

Bayern München heeft een nieuwe doelman gevonden bij Schalke 04. Het contract van Alexander Nübel bij de ploeg uit Gelsenkirchen loopt deze zomer af, waarna hij zich transfervrij zal aansluiten bij de Rekordmeister.

Bij Bayern tekende Nübel een deal tot 2025 en moet hij de concurrentie aangaan met Manuel Neuer. De nummer 1 van de Duitse nationale ploeg maakte in 2011 dezelfde overstap als zijn toekomstige collega: van Schalke naar Bayern.

Nübel kwam enkele weken geleden nog in opspraak omdat hij uitpakte met een schandalige karatetrap op een doorgebroken speler. Het leverde hem een schorsing van vier weken op.

Schalke goalkeeper Alexander Nubel was issued with a straight red card after connecting with a leaping kick to the chest of onrushing Eintracht Frankfurt’s midfielder Mijat Gacinovic pic.twitter.com/0HJYCt9f0n