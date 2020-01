Mignolet: "2020 kan een heel leuk jaar worden: zowel bij Club Brugge als bij de Rode Duivels"

Club Brugge vertrok zaterdagvoormiddag op stage naar Qatar. Blauw-zwart gaat er een drukke tweede seizoenshelft voorbereiden.

Voor Simon Mignolet was het de eerste keer sinds lang dat hij nog eens een weekje verlof had rond nieuwjaar. Hij reageerde voor vertrek voor de microfoon van VTM.

“Voor mij is het de eerste keer sinds lang dat ik een volledige voorbereiding kan meemaken in januari”, vertelde hij. “Ook deze zomer was ik nog niet bij Club Brugge. (Mignolet ruilde Liverpool pas begin augustus voor blauw-zwart, red) Maar ik kijk er naar uit.”

“We moeten 2020 beginnen zoals we 2019 eindigden. Er ligt heel wat moois in het verschiet dit jaar: zowel bij Club Brugge als bij Rode Duivels. Het kan een heel leuk jaar worden.”

“We willen vechten voor dubbel en zitten nog in Europa League. Er wachten nog heel wat mooie wedstrijden. Maar eerst moeten we zo hard mogelijk werken in Qatar.”