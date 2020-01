🎥 Romelu Lukaku rolt Napoli in eentje op met kanonskogel en solo

De achttiende speeldag in de Serie A zit erop. Napoli en Inter Milaan kregen de eer om de eerste speeldag van 2020 de geschiedenisboeken in te trappen. Al zijn het vooral Inter en Romelu Lukaku die er lang van zullen genieten.

Want de Rode Duivel won met zijn team verdiend met 1-3 op het veld van Napoli. Slechts één Belg op het veld want Dries Mertens is nog altijd afwezig bij de Napolitanen.

En die Belg zorgde weer voor enkele klasseflitsen. Na iets minder dan een kwartier voetballen was het eerste doelpunt er al voor Romelu Lukaku. Big Rom begon zijn actie aan de middenlijn en rondde zijn solo via de paal netjes af.

Napoli kon Inter en Lukaku nog twintig minuten tegenhouden, maar dan sloeg de Rode Duivel opnieuw toe. Deze keer kon hij dankzij een flater van doelman Meret zijn twaalfde doelpunt van het seizoen tegen de touwen knallen. Dat deed hij aan een snelheid van 111 kilometer per uur.

Lang konden de Milanezen niet genieten van de dubbele voorsprong want vijf minuten later zorgde Arkadiusz Milik voor de aansluitingstreffer na mistasten in de verdediging van Inter. Maar dat weerhield Inter niet om vol voor het derde doelpunt te gaan. Dat viel na iets meer dan een uur spelen ook na opnieuw een flater bij Napoli. Lautaro Martinez zette de 1-3-eindstand op het bord.

GOAL | Lautaro legt de 1-3 binnen na defensief flateren van Napoli. 💪



Door de zege blijft Inter samen Juventus aan kop in de Serie A. Beide clubs geven elkaar geen duimbreedte toe en tellen 45 punten. Napoli staat pas achtste met 24 punten.