Zelfs met liplezers vindt Tottenham geen schuldige in racismezaak Rüdiger: "Toch zijn we heel blij"

Tijdens de wedstrijd tussen Tottenham en Chelsea claimde Antonio Rüdiger dat hij het slachtoffer werd van racisme. De speler van Chelsea zou apengebaren en -geluiden van de Tottenham-supporters in zijn richting hebben gekregen.

Tottenham liet maandag op de eigen cubwebsite weten dat er geen bewijs is gevonden dat Antonio Rüdiger racistisch werd belaagd tijdens de wedstrijd tegen Chelsea. Op 22 december stapte Rüdiger naar de scheidsrechter omdat hij enkele oerwoudgeluiden hoorde.

Scheidsrechter Taylor liet een bericht omroepen, maar staakte de wedstrijd niet. Alles gebeurde nadat Heung-Min Son een rode kaart kreeg volgens natrappen op de verdediger van Chelsea. Volgens de Spurs-fans was die rode kaart niet terecht.

Geen bewijs

Tottenham startte samen met de politie een onderzoek, maar beide partijen konden geen concrete bewijzen vinden. De club schakelde zelfs liplezers in om de camerabeelden te bestuderen. "We steunen Rüdiger voor honderd procent, maar we hebben geen enkel bewijs gevonden. Zowel de club als de politie kan daardoor geen actie ondernemen", staat er te lezen op de site van de Spurs.

Toch trots

"We willen wel benadrukken dat we fier zijn op het werk dat we leveren om racisme uit het stadion te weren en de nultolerantie die we dan ook hanteren tegen elke vorm van discriminatie. Als we een schuldige hadden gevonden dan had die persoon een levenslang stadionverbod gekregen."