League Cup nadert eindfase: wie is nog in de running en wie is topfavoriet?

Vanavond staat de eerste halve finale van de League Cup op het programma. Het is een echte kraker, want Manchester United neemt het thuis op tegen Manchester City. Morgen staat Leicester City-Aston Villa op het programma.

Er zijn nog vier ploegen in de running voor de eindwinst in de League Cup: Manchester United, Manchester City, Leicester City en Aston Villa. Er is een heen-en terugwedstrijd. Manchester City is uiteraard de grote favoriet.

Toch zijn ze nog niet zegezeker. Vanavond moeten ze naar Old Trafford voor de heenwedstrijd en het is zeker geen makkelijke opgave. Manchester United is sterk tegen andere grote ploegen en dit seizoen wisten ze zelfs al te winnen op het veld van Manchester City.

Het is ook nog maar de vraag met welke ploegen ze aan de aftrap zullen verschijnen. De FA Cup is voor Engelse ploegen veel belangrijker, maar nu deze vier ploegen er zo dicht bij zijn, bestaat de kans wel dat ze hun sterkste elf op het veld zullen zetten.

Leicester City

Als Manchester City over twee wedstrijden zou winnen van Manchester United is de kans groot dat ze in de finale zouden uitkomen tegen Leicester City. Ook deze ploeg is niet te onderschatten, want de ploeg van Brendan Rogers doet het uitstekend dit seizoen (2de in de Premier League). ze nemen het in hun halve finale op tegen Aston Villa. Zij moeten het doen zonder de geblesseerde Heaton en Wesley. Vooral de laatstgenoemde is een serieuze aderlating voor The Villans.

Het belooft dus nog een spannende eindfase te worden en vanavond staat met "The Manchester Derby" de eerste halve finale op het programma. De wedstrijd zal starten rond 21u Belgische tijd.