Match tegen Schotland smaakt naar meer bij Benito Raman: "Lukt het niet voor het EK, dan hoop ik er op het WK te staan"

Het gaat Benito Raman voor de wind in Duitsland. Na een sterk seizoen bij Düsseldorf versierde hij een transfer naar Schalke 04, waar hij nu zijn uitstekende vorm tentoonspreidt. Het leverde hem zelfs een cap voor de Rode Duivels op.

Benito Raman had een korte aanpassingsperiode nodig bij Schalke, maar in zijn laatste zeven wedstrijden voor de vijfde in de stand van de Bundesliga liet hij vier goals en drie assists noteren.

EK-droom

"In Düsseldorf had ik in het begin moeilijk, maar heb ik mij aangepast. Bij Schalke was het aanvankelijk ook moeilijk, maar uiteindelijk lukt het hier ook. Wie weet wat de volgende stap zal zijn", vroeg de ex-speler van Gent, Beerschot, STVV, Kortrijk en Standard zich af bij Het Nieuwsblad.

Een plaats op het EK misschien? "Dat is een doel, ja. Ik denk dat 16 à 17 spelers nu al zeker zijn van hun plaatsje, maar er schieten er nog genoeg over. Wie weet wat er mogelijk is. Er kunnen spelers zich blesseren of uit vorm geraken."

De concurrentie voor een plaatsje is wel bikkelhard, dat beseft Raman ook wel. "De Rode Duivels, dat is iets waar je na één keer altijd wil bij zijn. Als het niet lukt voor het EK, dan hoop ik er over twee jaar op het WK wel bij te zijn", besloot hij.