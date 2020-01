Kapitein verlaat ploeg in verval: "Gezien de financiële problemen begrijpen we de keuze"

Shean Garlito trok deze winter van Tubeke naar RWDM, het team waartegen hij eind 2019 zijn laatste wedstrijd voor de gewezen club uit 1B speelde.

Shean Garlito (25) was de kapitein van AFC Tubeke, maar hij koos vorige week voor het project van RWDM in Eerste Amateurklasse.

Zinkend schip?

De kapitein verlaat zo het stilaan zinkende schip uit Waals-Brabant. "We gaan het zonder hem moeten doen in 2020", beseft coach Laurent Demol.

"Maar we kunnen zijn keuze begrijpen, zeker gezien de financiële problemen bij de club. Iedereen weet hoe hij betrokken was bij deze club, hij was een echt voorbeeld voor de jeugd. We moeten hem succes wensen bij zijn nieuwe opdracht."