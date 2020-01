Dom: "Roeselare heeft dit punt niet gestolen"

Beerschot speelde vrijdagavond 1-1 gelijk tegen Roeselare. Beerschot stond lang op voorsprong, maar incasseerde een kwartier voor tijd toch de gelijkmaker.

Joren Dom bracht Beerschot al na vier minuten op voorsprong. “Ik sta hier niet echt met een positief gevoel”, vertelde hij achteraf.

“We hadden het vooral in de tweede helft heel moeilijk. Al had Roeselare ook niet echt heel veel kansen. Ons blok stond redelijk goed.”

“We willen graag de tweede periode winnen, maar dan zal ons spel toch beter moeten. We hadden deze wedstrijd op een diefje kunnen winnen, maar Roeselare verdient dit punt.”

“Het hoeft niet altijd even academisch te zijn, maar we zullen de bal toch beter in de ploeg moeten houden. Nu leden we vaak snel en dom balverlies.”