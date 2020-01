Virton-middenvelder na nederlaag tegen Lokeren: "Wij creëerden twintig kansen, zij misschien twee"

Virton verloor zondag met 1-2 van Lokeren. Voor Virton werd het een frustrerende wedstrijd.

“De ontgoocheling is groot”, vertelde Glenn Claes achteraf voor de microfoon van Proximus. “We konden vandaag een goede zaak doen in het klassement, maar hebben dat nagelaten.”

“Onze eerste helft was écht niet goed, maar na de pauze was het een stuk beter. Jammer genoeg heb je van deie dagen dat de bal er echt niet in wil.”

“Als er één ploeg verdiende om te winnen waren wij het wel. Zij creëren twee kansen en scoren twee keer. Wij hebben er bij wijze van spreken twintig en maken er maar één.”

“In deze competitie kan elke misstap er één te veel zijn, maar alles staat dicht bij elkaar. Er is nog niets verloren.”