Ibrahimovic viert goal ingetogen: "In San Siro zal ik juichen als een God"

Zlatan Ibrahimovic scoorde zaterdag zijn eerste goal voor AC Milan in zijn tweede passage bij de club. De 38-jarige Zweed vierde naar zijn doen redelijk ingetogen. "Dat komt nog", beloofde hij wel.

Zlatan scoorde de 0-2 tegen Cagliari. Na de 0-0 tegen Sampdoria liet hij nog optekenen dat hij baalde dat hij bij zijn terugkeer geen goal kon vieren als een god. "In het San Siro zal ik als God juichen, niet hier. Ik dank God wel iedere keer als ik scoor, op die manier merk ik dat ik leef”, aldus de onverslijtbare spits.

“Het belangrijkste is dat ik me fysiek weer als vanouds ga voelen. In de beginfase leed ik een paar keer balverlies, maar ik heb gewoon wedstrijdritme nodig.”