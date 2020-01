Manchester City maakt gehakt van Aston Villa met onder meer een hattrick van Agüero

Manchester City heeft deze avond gehakt gemaakt van Aston Villa. Het werd 1-6. Agüero was goed voor een hattrick. Ook Mahrez (2X) en Gabriel Jesus stonden op het scorebord.

Manchester City was van in het begin van de wedstrijd op zoek naar een doelpunt, maar ze werden pas na 18 minuten beloond. Mahrez had een knappe individuele actie in huis en hij maakte het ook zelf af. De 0-2 liet daarna niet lang op zich wachten: Bernardo Silva gaf de bal aan Mahrez en de flankaanvaller duwde zijn tweede van de avond binnen.

Het was alle hens aan dek voor Aston Villa. Gabriel Jesus miste eerst nog de 0-3, maar vijf minuten later scoorde Agüero wel. Het was na een assist van De Bruyne. Nog net voor de rust had De Bruyne zijn tweede assist beet. Jesus was de afmaker van dienst.

Tweede helft

Manchester City ging gewoon op het elan door van de eerste helft, want Agüero kon nog twee keer scoren: een hattrick dus voor de Argentijn. Op het einde van de wedstrijd kreeg Aston Villa nog een penalty en El Ghazi duwde de 1-6 binnen. Het was meteen de eindstand.