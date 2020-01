Agüero stoot Henry van de troon na nieuwe hattrick

De Argentijn deelt nu plek vier op de topschutterslijst aller tijden in de Premier League. Geen enkele niet-Engelse speler deed ooit beter.

Hij stootte zondag Thierry Henry van de troon. Om topschutter aller tijden te worden in de Premier League zal hij echter nog uit zijn pijp moeten komen. Agüero is wel nog maar 31 en heeft dus nog wel wat goede jaren voor de boeg.

10 - The 10 highest scoring players in Premier League history, led by Alan Shearer on 260 goals, with Sergio Agüero now joint-fourth with Frank Lampard. History. pic.twitter.com/W4YO5AED9J

Very very happy about this victory, and it's truly moving to reach new milestones — standing alongside legends like @ThierryHenry, FrankLampard and @AlanShearer pic.twitter.com/KzlKpRtZ6C