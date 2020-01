Nieuwe aanvalsleider op komst voor Hazard en Courtois? 'Real informeert naar Werner'

Karim Benzema is al aan zijn elfde seizoen bij Real Madrid bezig en gedurende die periode kreeg hij met heel wat concurrentie af te rekenen. Nu wordt er weer een nieuwe topspits gelinkt aan 'de Koninklijke'.

Vorige zomer haalde Real Madrid Luka Jovic met grote trom binnen, maar van een onverdeeld succes kunnen we bij die transfer nog niet spreken. Ondertussen wordt volgens Sky Deutschland een andere spits het hof gemaakt: Timo Werner.

Werner is 23 jaar, maar heeft al meer bewezen dan Jovic. De spits van RB Leipzig ligt nog tot 2023 onder contract bij de Oost-Duitse club, dus als Real hem wil overnemen, zal het wellicht veel meer moeten betalen dan de 60 miljoen euro die het op tafel legde voor de Serviër. De marktwaarde van Werner wordt geschat rond de 75 miljoen euro.

Ondertussen zit Karim Benzema in zijn elfde seizoen bij Real aan 16 goals in 24 matchen - competitie en Champions League. De Fransman ligt nog tot 2021 onder contract in Madrid en wordt er dit jaar al 33. Het wordt dus stilaan tijd voor opvolging...