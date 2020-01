🎥 Samen met Dieumerci Mbokani, welke spelers voeren topschutterslijsten aan in Europa

In België is het momenteel Dieumerci Mbokani die de Gouden Stier op de rug draagt. Maar welke spelers staan er in de grote Europese competities aan de leiding met het meeste doelpunten?

Duitsland 1. Robert Lewandowski - Bayern München - 19 2. Timo Werner - RB Leipzig - 18 3. Rouwen Hennings - Fortuna Düsseldorf - 11 Engeland 1. Jamie Vardy - Leicester - 17 2. Marcus Rashford - Manchester United - 14 3. Pierre-Emerick Aubameyang - 14 Frankrijk 1. Wissam Ben Yeder - AS Monaco - 14 2. Kylian Mbappé - PSG - 11 3. Moussa Dembélé - Lyon - 11 Italië 1. Ciro Immobile - Lazio - 20 2. ROMELU LUKAKU - Inter - 14 3. Cristiano Ronaldo - Juventus - 14 Nederland CYRIEL DESSERS - Heracles - 12 Myron Boadu - AZ - 11 Donyell Malen - PSV - 11 Spanje 1. Lionel Messi - FC Barcelona - 13 2. Karim Benzema - Real Madrid - 12 3. Luis Suarez - FC Barcelona - 11