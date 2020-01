🎥 RB Leipzig op weg naar titel in Bundesliga, Werder Bremen en Paderborn moeten beginnen oogsten

Niet enkel in de Jupiler Pro League beginnen de zestien ploegen dit weekend weer te voetballen, ook in Duitsland staan er achttien ploegen te trappelen om opnieuw te starten.

Na een maand stilgelegen te hebben begint de Duitse Bundesliga vrijdag opnieuw. Schalke treft in eigen huis Borussia Mönchengladbach, een ware derby. Voor beide clubs is het al meteen een belangrijke wedstrijd in de strijd om koploper Leipzig bij te houden.

Leipzig is momenteel aan een sterk seizoen bezig. In 2016 kwamen die Rote Bullen voor het eerst in de Bundesliga en sindsdien is de club uit het oosten van Duitsland een vaste waarde bovenin het klassement.

Bayern München kon nog wel elke keer standhouden en vorig jaar was ook Dortmund tot het einde van het seizoen mee in de race voor de eerste plek, maar dit jaar staat er vooralsnog geen maat op RasenBallsport - Red Bull - Leipzig. Leipzig staat eerste na zeventien speeldagen met 37 punten. Dat zijn er twee meer dan eerste achtervolger Mönchengladbach. Bayern München volgt op 33 punten, Dortmund staat op 30.

Vooral de laatste twee wedstrijden lieten de Borussen het ferm afweten. De laatste thuiswedstrijd van 2019 kwam Leipzig van een 3-1-achterstand nog terug tot 3-3 en een week later verloor Dortmund in Hoffenheim, waar het heer en meester was gedurende 80 minuten. Ondertussen heeft ook Mario Götze laten weten te willen vertrekken, maar met de komst van Erling-Braut Haaland is er wel wat aanvallende kwaliteit bijgekomen. Samen met Paco Alcacer zal hij voor de doelpunten moeten zorgen. Al zal het dit seizoen opnieuw niet worden voor Dortmund. Het geleverde spel is vaak niet van het beste niveau en het is een groep die vooral samen moet blijven om te oogsten volgend seizoen.

Doelpunten die Dortmund hard nodig heeft en waar ze in München geen gebrek aan hebben. Robert Lewandowski is de huidige aanvoerder van de topschutterslijst met negentien stuks. Daarmee doet hij een doelpunt beter dan Timo Werner. Ondanks de vele doelpunten van Lewa staat Bayern derde, dat vooral te wijten is aan een matige seizoensstart, maar met de komst van Hans-Dieter Flick is Bayern aan een remonte begonnen. Een remonte die in 2020 nog verder zal gaan.

De wedstrijd tegen Dortmund (4-0) was al een waardemeter voor der Rekordmeister. Al zal het vooral uitkijken zijn naar de prestaties van Mönchengladbach en outsider Schalke. Mönchengladbach heeft om de zoveel jaar eens een uitschietend seizoen en met onder andere Rami Bensebaini is het de grootste uitdager bovenin het klassement.

Wie ook goed op dreef is, is Benito Raman. De ex-speler van onder andere AA Gent ontbindt de laatste weken zijn duivels in de Veltins Arena nadat hij eerder vooral bankzitter was voor Schalke. Zijn prestaties leverden hem ook al een selectie op voor de Rode Duivels. Als hij dat niveau kan aanhouden in de tweede periode is Raman goed op weg om zijn club bovenin te laten meedraaien en het Leipzig knap lastig te maken.

Onderin het klassement lijkt het erop dat Paderborn met alle moeite de terugronde zal afwerken. De rode lantaarn heeft na zeventien speeldagen twaalf punten gehaald. Werder Bremen doet het niet veel beter met veertien punten. Düsseldorf staat op een barrageplek met vijftien punten. Als Paderborn de kans kan afwerken die het krijgt, kan de ploeg van Steffen Baumgart nog een remonte maken. Net zoals Werder Bremen, al ziet het er daar vooral naar uit dat de club in het sukkelstraatje zit.

Keulen lijkt dan weer net op tijd het juiste pad gevonden te hebben. Voor Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete is het te hopen dat zij dat pad ook blijven volgen. Bornauw is in geen tijd uitgegroeid tot een vaste waarde achterin, Verstraete heeft het iets lastiger om zich in de elf te zetten. Maar de laatste weken zagen er goed uit voor Keulen en met het spel lijkt het dan ook niet dat ze opnieuw zullen terugvallen naar de rode lantaarn.