Deze spelers maakten de meeste minuten in Jupiler Pro League 2019, met enkele verrassingen in top-10

2019 was een spannend en boeiend jaar in de Jupiler Pro League. Maar wie speelde het meeste minuten?

Het is geen verrassing dat de man die het meeste speelminuten vergaarde in de Jupiler Pro League in 2019 een doelman is: Thomas Kaminski.

Hij wordt op de voet gevolgd door Sinan Bolat, terwijl met Hendrik Van Crombrugge nog een doelman in de top-8 staat.

Verder valt onder meer de constante op van het Brugse middenveld: zowel Hans Vanaken als Ruud Vormer staan in de top-7 qua aantal speelminuten.

De veldspeler die in 2019 het meeste minuten maakte? Dat is Kristof D'Haene, die zich steeds meer opwerpt als een absolute sterkhouder bij KV Kortrijk op links.