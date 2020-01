UPDATE: Racing Genk heeft derde wintertransfer zo goed als binnen

KRC Genk wil in 2020 opnieuw naar boven kijken en deed al enkele wintertransfers. Toch zit het niet stil en staat een nieuwe speler op het punt om een contract te tekenen.

UPDATE 18/1: Volgens Het Laatste Nieuws is de transfer van de centrale middenvelder Eboue Kouassi zo goed als rond. De Ivoriaan is al in Limburg om de deal helemaal rond te krijgen. Genk zou Kouassi in elk geval zo snel mogelijk willen aankondigen als nieuwste aanwinst.

De 22-jarige middenvelder zal in eerste instantie op uitleenbasis uitkomen voor de landskampioen. In 2017 betaalde zijn huidige club Celtic nog een bedrag van 3,5 miljoen euro voor de middenvelder aan FK Krasnodar.