Coaches analyseren Zulte Waregem - KRC Genk: "Op alle vlakken"

Zulte Waregem verloor in eigen huis van KRC Genk met duidelijke cijfers: 0-3. Het klasseverschil tussen de West-Vlamingen en de Limburgers was groot. Dat zagen ook beide coaches achteraf.

"Dit is een klap die hard aankomt", gaf Francky Dury toe. "Maar we verliezen van een team dat op alle vlakken beter was dan wij. Genk is een team met veel kwaliteiten, dat merkte je al van in het begin."

Toch zag hij ook een zwak Essevee: "Teveel spelers waren ondermaats bij ons, al had dat ook te maken met de sterkte van de tegenstander. Alle krediet voor hen, maar wij zullen beter moeten spelen de volgende matchen."

Trots op mijn jongens na een moeilijke verplaatsing

Hannes Wolf van zijn kant was in zijn nopjes met de drie belangrijke punten: "Dit doet deugd na een moeilijke verplaatsing. Ik ben blij met wat ik gezien heb en fier op de jongens."

"Er komen belangrijke weken voor ons aan, dit was een goed begin. We doen nu vertrouwen op en gaan de komende weken op zoek naar nog meer overwinningen."