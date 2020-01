Håland laat niemand onberoerd: "Ik waarschuw wel voor buitensporige verwachtingen"

De man waar iedereen de mond over vol had? Nee, hij kwam gisteren voor één keer niet uit de Premier League, maar wel uit de Bundesliga. De 19-jarige Erling Håland startte zijn avontuur bij Borussia Dortmund met een hattrick na een invalbeurt.

"Het was een goed debuut", zei de Noorse tiener met enige zin voor eufemistische uitspraken. "Ik ben gelukkig en heel relaxed, maar besef het nog niet zo goed."

Coach Lucien Favre wreef zich in de handen, terwijl zijn ploegmaats hem bloemetjes toewierpen. "Hij is heel kalm, maar zeer ambitieus", aldus Marco Reus. "Erling traint ongelooflijk hard. Hij maakte meteen een goede indruk en had een geweldig debuut."

Een nieuw goudhaantje voor de Borussen en sportief directeur Michael Zorc mag zich op de borst kloppen dat hij hem wist te overhalen. "Erling is een ruwe diamant, maar hij moet nog progressie maken. Hij is nog jong en ik waarschuw alvast voor buitensporige verwachtingen."