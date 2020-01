Alsof er nog niet genoeg talent rondliep: zeventienjarige maakt competitiedebuut bij Borussia Dortmund

Borussia Dortmund won zaterdag na een onwaarschijnlijke wedstrijd met 3-5 van FC Augsburg. Erling Haaland viel in en scoorde drie keer bij zijn debuut.

Met Haaland en Jadon Sancho (allebei negentien) heeft Dortmund goud in handen. In de schaduw van de Noorse sensatie maakte ook Giovanni Reyna zijn competitiedebuut voor Dortmund. Na 72 minuten kwam hij Thorgan Hazard vervangen.

Reyna is een Amerikaan die afgelopen seizoen overkwam van New York City FC Academy en pas in november zeventien werd . Hij maakte indruk in de Youth League: in vier wedstrijden was hij goed voor vier goals en één assist. Duidelijk eentje om in de gaten te houden.

