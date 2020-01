Verschrikkelijke blessure bij Newcastle: seizoen zit er waarschijnlijk op voor Nederlander, ook EK is weg

Newcastle United wist zaterdag te winnen van Chelsea (1-0), maar maakte zich na de match grote zorgen om Jetro Willems. De linksback ziet de rest van zijn seizoen waarschijnlijk in rook opgaan.

In de negende minuut ging Willems in duel met Hudson-Odoi en blesseerde daarbij zijn linkerknie. Hij verstapte zich en kermde van de pijn. "Het ziet eruit als een verschrikkelijke blessure voor Jetro", aldus coach Steve Bruce bij Sky Sports. "Het is een grote klap voor ons. We vrezen voor zijn kruisband." Dat zou betekenen dat hij ook het EK mag vergeten.

Newcastle verloor in vier dagen tijd twee linksbacks, want ook Paul Dummett is out met een hamstringblessure. "Het ziet er niet goed uit voor Paul Dummett, dus we hebben opeens een groot probleem op die positie."