Serie A: Inter kan niet winnen, Balotelli toont zich van zijn kleinste kant

Zondagmiddag stonden vier wedstrijden van de twintigste speeldag in de Serie A op het programma. Inter liet een steek vallen, waardoor Juventus zondagavond bij winst tegen Parma vier punten uitloop op de ploeg van Lukaku.

Milan won in eigen huis tegen Udinese. De partij leek op een gelijkspel af te zullen stevenen, maar in de slotminuut bezorgde de ingevallen Rebic met zijn tweede doelpunt van de middag Milan alsnog de drie punten.

Cagliari, met Nainggolan negentig minuten tussen de lijnen, geraakte niet verder dan 2-2 op bezoek bij laagvlieger Brescia. Opvallendste figuur was Mario Balotelli. De flamboyante spits viel een kwartier voor het einde in bij Brescia, maar moest amper zeven minuten later al gaan douchen na een gevaarlijke karatetrap.

Balotelli, altro che Europeo: entra nella ripresa e si fa cacciare subito per una sceneggiata https://t.co/QCNqnSSKtT pic.twitter.com/XIh4C362B8 — Blitz quotidiano (@BlitzQuotidiano) 19 januari 2020

Inter had het moeilijk op bezoek bij Lecce. Twintig minuten voor tijd brak de pas ingevallen Bastoni de ban voor Internazionale, maar amper een handvol minuten later zorgde Mancosu voor duur puntenverlies voor Lukaku en co.

19/01/2020 12:30 AC Milan - Udinese 3-2 19/01/2020 15:00 Brescia - Cagliari 2-2 19/01/2020 15:00 Bologna - Hellas Verona 1-1 19/01/2020 15:00 Lecce - Inter Milaan 1-1 19/01/2020 18:00 Genoa - AS Roma 1-3 19/01/2020 20:45 Juventus - Parma 0-0