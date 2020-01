Dit is ons Team van de Week!

Zoals elke speeldag gingen we ook dit weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje.

Doel

In doel posteren we deze week Lucas Pirard. Niet dat KV Oostende hem zoveel keren onder vuur nam, maar de goalie van Waasland-Beveren zorgde met een degelijke prestatie en clean sheet wel voor een erg belangrijke driepunter.

Verdediging

Achterin kiezen we deze week voor drie man. Simon Deli was opnieuw de leider achterin bij Club Brugge, terwijl ook Bushiri en Pietrzak de nodige indruk maakten namens STVV en Moeskroen.

Middenveld

Op het middenveld maakten heel veel spelers indruk. Musona, Amallah en Olinga kunnen we hier zelfs niet eens posteren, omdat we naast David (2 goals), Vanaken (2 goals), Vranckx (heer en meester op het middenveld op 17 jaar), Thorstvedt (wat een debuut als aanjager) en De Sart (wat een wereldpartij met een man minder voor Antwerp) simpelweg ook allemaal niet konden.

Aanval

Voorin kiezen we voor Igor De Camargo (2 doelpunten) en de 18-jarige Colassin, die hét bestbewaarde geheim van RSC Anderlecht was tot op heden. Knap debuut en dat in een topmatch tegen Club Brugge, met ook meteen een doelpunt.

Dat levert dan onderstaand elftal op: