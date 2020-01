Is Josip Ilicic van Atalanta de meest onderschatte speler in de Serie A?

Atalanta Bergamo is aan een sterk seizoen bezig. Ze staan vijfde in de Serie A en ze zijn ook gekwalificeerd voor de volgende ronde van de Champions League. Ze hebben enkele goede spelers zoals Alejandro Gomez en Duvan Zapata, maar de sterspeler van het team is misschien wel Josip Ilicic.

Josip Ilicic speelt al sinds 2017 voor Atalanta. Hij kwam over van Fiorentina. Hij heeft al een paar seizoenen last van enkele kleine blessures, maar sinds vorig seizoen lijkt hij in zijn beste vorm ooit te verkeren.

De Sloveense aanvaller scoorde al 10 keer in 16 wedstrijden en hij gaf ook al 4 assists. Door zijn inzet, zijn techniek en zijn visie wordt hij enorm gewaardeerd door de supporters van Atalanta. Uit een poll blijkt zelfs dat de supporters hem de beste speler uit de geschiedenis van de club vinden.

Over het algemeen doet hij het ook uitstekend in de Italiaanse competitie. De 31-jarige Sloveen kon in de voorbije 10 jaar 79 keer scoren in de Serie A. Daarmee staat hij negende op de topschutterslijst van het afgelopen decennium.

Aangezien er zo weinig over Ilicic wordt gezegd en geschreven is het dus wel duidelijk dat hij een onderschatte speler is. Toch heeft hij enkele opvallende kenmerken. Hij is 1m90 groot, maar toch is hij zeer behendig en gaat hij vlot voorbij zijn verdedigers. Zijn linkse voet is ook een enorm wapen. U kan het zien in onderstaand filmpje: