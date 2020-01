Deinze stoomt zich klaar voor 1B met flinke uitbreiding van het stadion (8.000 zitjes)

De voorsprong van Deinze in de eerste amateurklasse bedraagt al elf punten op eerste achtervolger Thes Sport. De weg naar 1B ligt open en de club denkt daarom aan een nieuw stadion. De bouwplannen zijn er reeds.

Van de play-offs voor promotie is Deinze al zo goed als zeker. Daarin moet het nog wel vol aan de bak want de punten worden gehalveerd, zoals in play-off 1 in de Jupiler Pro League. Maar dat de club naar 1B wil is duidelijk, dat blijkt ook uit hun bouwplannen.

Profclubs moeten namelijk een stadion hebben van 8.000 plaatsen, waarvan 5.000 zitjes. Daar wil Deinze ook naartoe werken. De club gaat het huidige Burgemeester Van de Wielestadion verbouwen en de werken zouden in het najaar van 2020 beginnen. Klaar voor 1B en er was ook een uitbreiding mogelijk naar de vereisten van 1A.