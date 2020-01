Opvolger van Courtois onder vuur bij Chelsea: interesse in doelman van reeksgenoot

Chelsea maakte in augustus 2018 van Kepa de duurste doelman ter wereld door hem voor tachtig miljoen euro weg te halen bij Atletic Bilbao. Hij volgde bij de Blues Thibaut Courtois op.

Hoewel Kepa zich in de finale van de EFL Cup ontpopte tot antiheld door in de slotfase een wissel te weigeren en zowel zijn coach als Willy Caballero voor aap te zetten, won hij uiteindelijk de Europa League en mocht hij terugkijken op een geslaagd debuutseizoen.

Dit seizoen verloopt stroever voor de 25-jarige Spanjaard. Hij presteerde al een paar keer behoorlijk onzeker en Frank Lampard zou dan ook een nieuwe doelman willen binnenhalen deze maand.

Volgens The Times is het Londense oog gevallen op Nick Pope van Burnley. Die hield dit seizoen al zeven keer zijn netten schoon in 23 duels voor het nummer dertien uit de Premier League.