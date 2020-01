📷 Kagelmacher traint al mee bij nieuwe club, Kortrijk boekt bescheiden winst

Gary Kagelmacher wou absoluut zijn transfer naar Uruguay afdwingen en is daar ook in geslaagd. Intussen traint hij al mee bij CA Peñarol.

KV Kortrijk was er niet mee opgezet dat de centrale verdediger wou vertrekken, maar kon hem uiteindelijk toch niet in België houden. Volgens transfermarkt.de betaalde Peñarol nog zo’n 150.000 euro voor de verdediger van 31. Kortrijk haalde hem in de zomer van 2017 gratis weg bij Maccabi Haifa.

Kagelmacher speelde in totaal 87 wedstrijden voor KVK. De Kerels haalden met Timothy Derijck intussen al een vervanger binnen.