Liverpool en Origi vermijden in slotfase puntenverlies op het veld van Wolves

Liverpool FC had het vanavond allesbehalve gemakkelijk in het Molineux Stadium van Wolverhampton Wanderers. De toekomstige Engelse landskampioen - ja, dat mogen we al zeggen - moest wachten tot de slotfase voor de verlossing.

Nochtans begon de wedstrijd quasi perfect voor Liverpool FC. Al na acht minuten nam Jordan Henderson zijn team op sleeptouw door de 0-1 te scoren. Wolverhampton - met Leander Dendoncker negentig minuten op het veld - slaagde er na de koffie in om de gelijkmaker te scoren. Het was echter niet voldoende. Firmino aan het kanon Jürgen Klopp koos met Divock Origi voor extra aanvallende slagkracht, maar het was Roberto Firmino die het winnende doelpunt kon scoren.