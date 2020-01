Bij heel wat amateurclubs komt het water tot aan de lippen: "Er zullen nog veel clubs volgen"

Alsmaar meer Belgische amateurclubs krijgen het lastig om het financiële plaatje te doen kloppen. Duffel en Geel staan aan de rand van de afgrond, terwijl Vosselaar vorige week besloot om de stap terug te zetten naar provinciale.

Voetbalkrant.com sprak met de voorzitter van Hoogstraten VV, dat dit seizoen uitkomt in Tweede Amateur B, net als de geplaagde teams Geel en Duffel. Jan Michoel is intussen al 29 jaar voorzitter van de Rooikens en heeft de evolutie in het amateurvoetbal vanop de eerste rij beleefd.

Bent u verbaasd dat zoveel amateurclubs onder druk komen staan?

Jan Michoel: "Neen, vast en zeker niet. Dat zie je al veel langer aankomen. Bijna bij elke club waar ik kom, stel ik hetzelfde vast: nauwelijks toeschouwers en amper publiciteit. Nu worden er vooral veel Kempische en Antwerpse ploegen geteisterd, maar ook de Limburgse ploegen zullen wellicht volgen."

Is er dan zoveel veranderd in vergelijking met jaren geleden?

Jan Michoel: "Enerzijds staan de inkomsten van amateurclubs zeer zwaar onder druk. Zoals gezegd komen er veel minder toeschouwers naar het stadion in vergelijking met jaren geleden. De mensen kunnen op elk moment van de dag een topwedstrijd volgen op tv. Waarom zouden ze dan nog naar een match gaan kijken? Om u een idee te geven: Jaren geleden trokken wij in derby's tegen Zwarte Leeuw en Sint-Lenaarts tussen de 1500 à 2000 toeschouwers. Als we vandaag de dag 500 toeschouwers hebben, mogen we spreken van een groot succes. Uiteraard zijn de inkomsten uit de kantine navenant. Gevolg van de matige opkomst is ook dat het voor bedrijven minder interessant wordt om te sponsoren."

"Anderzijds zijn de eisen van de voetbalbond in de hogere amateurreeksen enorm hoog. Ik kreeg eerder deze week de brief met de licentievoorwaarden. Ik kan je garanderen: het is een hels karwei om dat allemaal in orde te brengen. De goesting om eraan te beginnen is weg, maar we kunnen niet anders!"

Hoe moeilijk is het voor u om Hoogstraten financieel gezond te houden?

Jan Michoel: "Ook wij staan, net als iedereen, onder druk. We zullen dan ook de tering naar de nering moeten zetten. Nog niet heel lang geleden (seizoen 2013-2014, nvdr.) speelden we een seizoen in tweede klasse. Op sportief vlak een mooie uitdaging, maar het leverde ons een fikse financiële kater op. Zo moesten we zeventien contractspelers in dienst nemen. We moesten een extra tribune plaatsen, die nauwelijks gebruikt is geweest. Er moest extra verlichtig geplaatst worden, er kwam een nieuwe veiligheidsinstallatie."

"Gelukkig hebben we dat seizoen enkele schitterende affiches gehad, ik denk aan Antwerp en Westerlo. Maar dat valt in het niets tegen de investeringen die we dat seizoen hebben moeten maken. Daar hebben we toch enkele jaren van moeten bekomen", besluit de voorzitter van Hoogstraten VV.