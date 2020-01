Barcelona maakt zich op om nieuwe spits binnen te halen, voorzitter bevestigt: "Zijn naam ligt op tafel ja"

Barcelona wil een nieuwe spits nu Luis Suarez de rest van het seizoen mist. Die moet er snel komen en voorzitter Josep Maria Bartomeu lichtte al een tipje van de sluier op.

De preses beloofde de fans dat er een nieuwe spits komt. "Een vervanger gaat er komen", aldus Bartomeu. "Ik weet niet of het er eentje zal zijn van de beloftes of van buitenaf. Er zijn veel goede spelers."

De jonge Rodrigo van Valencia lijkt de topprioriteit te zijn. "We praten niet over spelers van andere clubs", zegt Bartomeu, "maar de naam Rodrigo ligt wel op tafel bij de staf."

Quique Setién, de nieuwe trainer, hoopt er alvast op, want zijn start was nog niet veelbelovend."Ik maak me geen zorgen. We zijn nog in de race voor alles, La Liga, de Copa del Rey en de Champions League. We hebben een nieuwe coach en hebben vertrouwen in wat hij doet."