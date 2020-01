Beerschot ontvangt familie van oprichter in het Olympisch Stadion

Beerschot heeft dinsdag de familie Grisar ontvangen. Ernest en Alfred Grisar -vader en zoon- stichtten in 1899 op het Kiel Beerschot Athletic Club op.

Ernest stierf datzelfde jaar nog, maar zoon Alfred legde de paars-witte kleuren vast en bouwde verder aan Beerschot.

Acht nazaten zakten dinsdag af Antwerpen voor de begrafenis van Alain Grisar. Die werd 92 en het was zijn wens om bijgelegd te worden in het familiegraf op het Schoonselhof. De koffietafel ging door in het Olympisch Stadion.