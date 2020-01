Müller, Boateng en Goretzka stevig in de clinch op training bij Bayern München

Volgens BILD kwam het woensdag tussen een stevige discussie tussen Leon Goretzka en Thomas Müller. Goretzka zou boos zijn geweest na een penalty-incident en toen Müller de fase wou toelichten, reageerde de middenvelder met ‘bla, bla, bla’. Iets wat Müller én Jérôme Boateng niet aanstond.

Toen Goretzka niet veel later uitpakte met een onnodig scherpe tackle op Boateng, zou Boateng zijn ploegmaat met de hand in het gezicht hebben geraakt. Robert Lewandowski was de verstandigste en haalde de twee uit elkaar.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng