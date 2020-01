Liverpool wint, mede dankzij Origi, nu ook bij West Ham

Nieuwe match, nieuwe zege voor Liverpool in de Premier League. Ook West Ham United kon The Reds geen halt toeroepen. De ploeg van Klopp haalde het eenvoudig met 0-2.

Liverpool domineerde op bezoek bij West Ham vanaf de eerste minuut de partij. Het duurde echter tot minuut 35 vooraleer Liverpool zijn dominantie -het had maar liefst 75% balbezit in de eerste helft- kon omzetten in een doelpunt.

Divock Origi, die in de basis mocht starten, werd in de zestien meter gehaakt door Diop. Mo Salah bleef ijzig kalm en stuurde Fabianski naar de verkeerde hoek.

Vijf minuten na de pauze legde de autoritaire leider de match in een beslissende plooi. Na een snelle counter werkte Oxlade-Chamberlain goed af, na een weergaloze assist van Mo Salah.

Door deze zege loopt Liverpool alweer drie punten uit. Dichtste achtervolger Manchester City volgt nu al op 19(!) punten achterstand.