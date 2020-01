Buffel over Berge: "Als Sheffield terugvalt, zet hij sportief een stap achteruit"

Sander Berge staat op het punt om Racing Genk te ruilen voor Sheffield United. Thomas Buffel noemt die transfer 'een risico'.

De ex-Genkie had het in een gesprek met Het Belang van Limburg over de nakende transfer van de Noorse middenvelder.

“Mocht Berge kunnen kiezen tussen Liverpool, dat hem nog zes maanden uitleent aan Genk of Sheffield dat hem onmiddellijk wil, zou ik voor Liverpool gaan”, aldus Buffel.

“Het is een risico om nu in te stappen bij een middenmoter als Sheffield. Berge heeft ongetwijfeld de bedoeling om The Blades als springplank te gebruiken, maar wat brengen de komende maanden voor Sheffield? Dat weet je niet. Als die ploeg terugvalt, zet je sportief een stap achteruit.”

“Het verlies zal alleszins groot zijn voor Genk als hij vertrekt. Ze zullen het sowieso al lastig krijgen om play-off 1, maar zonder hem wordt dat nog lastiger. Misschien zelfs doorslaggevend.”