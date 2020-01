'Barcelona overweegt bod van twintig miljoen euro op (zoveelste) 'Nieuwe Cristiano Ronaldo''

De transferperiode nadert de ontknoping en heel wat clubs zijn nog op zoek naar een laatste versterking. Dat is bij Barcelona niet anders.

Volgens Record overweegt Barcelona een bod van twintig miljoen euro neer te leggen bij Braga voor Trincão. Dat is een rechtsbuiten die ook op links of diep kan spelen. In dertig wedstrijden voor de hoofdmacht van Braga was hij goed voor drie doelpunten en zes assists.

Trincão wordt in Portugal de ‘nieuwe Cristiano Ronaldo’ genoemd. Een bijnaam die ze eerder ook al aan Joao Félix gaven. Die ruilde afgelopen zomer Benfica voor 126 miljoen euro voor Atlético Madrid, maar heet het vooralsnog niet onder de markt in Spanje.