Lampard passeert duurste doelman aller tijden: "Het is een beslissing die ik niet zomaar heb genomen"

Zaterdagnamiddag besloot Chelsea-coach Frank Lampard om doelman Kepa op de bank te zetten voor veteraan Willy Caballero. Een opvallende beslissing.

In de zomer van 2018 besloot Chelsea om 80 miljoen euro neer te leggen voor Kepa Arrizabalaga. Een pak geld en hoewel de Bask het zeker niet onaardig deed, heeft hij nog niet helemaal kunnen bewijzen waarom Chelsea zoveel geld voor hem betaalde. Lampard heeft het nu wel eventjes gezien met Kepa en zette hem tegen Leicester (2-2) op de bank voor Willy Caballero.

Frank Lampard gaf wat meer uitleg bij die beslissing: "Ik heb dit niet zomaar beslist", vertelde de voormalige aanvallende middenvelder. "Ik heb vertrouwen in mijn beide keepers, maar dit was even nodig", aldus Lampard.