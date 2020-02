📷 🎥 KV Mechelen deelt met prachtige tifo scherpe prik uit aan KAA Gent én ex-doelman Verrips

KV Mechelen won afgelopen seizoen de Beker van België door als 1B-club in de finale KAA Gent te verslaan. Daar werd voor het treffen in de Jupiler Pro League zaterdagavond fijntjes verwezen. En ook toenmalig doelman Verrips werd niet gespaard.

KV Mechelen kwam met een prachtige tifo voor de wedstrijd tegen KAA Gent, waarop de bekerhelden van vorig jaar werden afgebeeld.

"Bekerwinnaars", klonk het. Ook enkele ex-spelers zoals Seth De Witte en Michael Verrips kregen een prominente plaats. Die eerste als icoon van de club, de tweede met een rattenkop op zijn hoofd geplakt - zijn dubieuze transfer naar Engeland is nog niet helemaal verteerd bij de supporters.

Er werd nog een extra spandoek de lucht ingestoken later, met daarop "Not you" als vermelding. Dat was dan weer een ferm prikje naar de Buffalo's, die de bekerfinale verloren. Ook stadionomroeper Bart Cannaerts verwees naar de bekerfinale, de fans van Gent reageerden met ... Bengaals vuur.