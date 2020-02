Bornauw opnieuw aan het kanon bij vlotte overwinning FC Keulen

FC Keulen moest vandaag opnieuw winnen om wat ademruimte te krijgen en ze slaagden in hun missie. Ze wonnen vlot met 4-0 van Freiburg. Bornauw was opnieuw enorm belangrijk voor FC Keulen, want hij scoorde het openingsdoelpunt.

Na de pauze verdubbelde Córdoba de voorsprong. In de absolute slotfase kon FC Keulen zelfs nog twee keer scoren via Ehizibue en Jakobs. Door deze 4-0 zege staat de ploeg van Bornauw nu op een 14de plaats.

WHAT A WIN! WHAT A FINISH! WHAT A FEELING!



THE THREE POINTS ARE STAYING IN KÖLN - AGAIN!

4:0 #KOESCF #effzeh