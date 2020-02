Voor de zoveelste keer net niet voor Roeselare: "Tien kansen nodig om een match te beslissen"

Al zes wedstrijden op rij heeft KSV Roeselare niet meer kunnen winnen. Niet dat het elke keer zo slecht voor de dag komt. Echt een partij naar zich toetrekken blijkt echter een uitdaging. Zo ook zaterdag in Leuven, waar Roeselare met 2-1 verloor.

Trainer Christophe Gamel wijst op een gebrek aan efficiëntie. "Als je zulke kansen hebt... Het overkomt ons al te vaak. We hebben tien kansen nodig om een match te beslissen. We hebben niet de spirit om het af te maken. Daar betalen we een prijs voor."

Zeker buitenshuis op het veld van een promotiekandidaat. "Er stond een goede ploeg tegenover ons, maar ik denk dat de mogelijkheid er was om een gelijkspel uit de brand te slepen. Je moet efficiënt zijn. OHL heeft op de juiste momenten druk gezet, maar ik denk dat de reactie van mijn spelers positief was. Op een gegeven moment leken we echt dat tweede doelpunt te gaan maken en geraakten we meer in ons ritme."

Blessures

In het veldspel zijn er dus wel lichtpunten, maar daar koopt Roeselare momenteel weinig mee. "We gaan verder werken met onze middelen. De blessures houden mij ook wel bezig, maar de jongens hebben een professionele ingesteldheid."