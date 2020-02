Peter Maes: "Virton toonde heel veel respect voor ons"

Lommel en Virton hielden mekaar zondagmiddag in bedwang. Op een zwaar veld stonden de beide organisaties als een huis, met een billijk gelijkspel tot gevolg. Een punt waarmee Lommel-coach Peter Maes achteraf zeker kon leven.

Voor de camera van Proximus TV doet de ex-trainer van Racing Genk en KV Mechelen zijn verhaal over de partij tegen Virton. "Het is alweer een gewonnen punt voor ons. Ik denk ook niet dat er voor ons meer inzat vandaag, alleen al als je naar hun kansen gaat kijken."

"Onze jongens hebben keihard gewerkt, alleen ontbrak die laatste pass in ons spel. De tweede helft vonden we de vrije man veel minder vlot, waardoor Virton het spelbeeld naar zich toe trok. Al toonden ze heel veel respect voor ons vandaag."

Opvallend: in de loop van de tweede helft haalde Peter Maes de razendsnelle Sanyang, een van de speerpunten van Lommel, naar de kant. "Hij heeft al heel veel voor ons gedaan en we weten dat hij een match kan beslissen. Maar die uitersten moeten er stilaan uit... Vandaag was het weer zo'n match waarin niets wilde lukken. In plaats van dan simpel te spelen, begint hij te forceren. Dan is voor mij de tijd rijp voor een wissel",besluit Maes.