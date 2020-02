Quincy Promes zorgt voor overwinning Ajax in topper tegen PSV

Op de 21ste speeldag in de Eredivisie stond een topper op het programma. Leider Ajax speelde tegen PSV, de vijfde in de stand. Ajax won uiteindelijk met 1-0 dankzij een doelpunt van Quincy Promes.

De overwinning was noodzakelijk voor Ajax. Ze moesten namelijk winnen van hun rivalen, maar ze moesten ook afstand houden van AZ. Zij hadden namelijk even veel punten, maar Ajax had dus nog een match te goed.

Ajax was duidelijk de betere ploeg het werd na een half uur beloond met een doelpunt. Van de Beek had een schitterende actie in huis en Promes stond op de juiste plaats om de bal binnen te trappen: 1-0.

PSV speelt voorlopig een wisselvallig seizoen en ook vandaag was het niet goed genoeg. Het bleef dan ook 1-0. De voormalige verdediger van AC Milan, Ricardo Rodriguez, maakte zijn debuut in zijn nieuwe kleuren, terwijl Răzvan Marin de hele wedstrijd op de bank bleef zitten bij Ajax. Door deze overwinning heeft Ajax terug drie punten voorsprong op AZ.