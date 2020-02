Tottenham boekt knappe zege tegen Manchester City: debutant Bergwijn meteen belangrijk met een doelpunt

Tottenham heeft een belangrijke overwinning geboekt tegen Manchester City. De bezoekers lieten het zelf liggen, want Gündogan kon een strafschop niet omzetten. Het laatste half uur moesten ze ook met tien man verder na een rode kaart voor Zinchenko en dan sloeg Tottenham toe.

Manchester City probeerde het wel op het veld van Tottenham, maar de bal wilde er niet in. In de 37ste minuut kregen ze een uitgelezen kans via een strafschop, maar de Duitser Gündogan kon hem niet omzetten.

Met nog een half uur te gaan in de tweede helft kreeg Zinchenko zijn tweede gele kaart en Manchester City moest dus met tien man verder. Tottenham rook bloed en debutant Bergwijn sloeg toe met zijn eerste doelpunt voor de Spurs. Tien miunten later deed Son de boeken toe met de 2-0.

Door deze overwinning komt Tottenham terug in de buurt van de vijfde plaats. Het verschil met Sheffield United is nu twee punten. Manchester City staat nog steeds tweede en heeft nu al 22(!) punten achterstand op Liverpool.